16 кг и 160 сил — видео нового двигателя — журнал За рулем

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16 кг и 160 сил — видео нового двигателя

Работая на разных видах топлива и имея чистый выхлоп, он может стать альтернативой электромобилям.

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Судя по новостям о планах компаний, двигатели внутреннего сгорания (ДВС) могут скоро исчезнуть. В частности, Hyundai уже прекратил разработки новых моторов. Но многие считают, что у ДВС есть потенциал, даже если не учитывать, что они могут работать на экологичных видах топлива, наподобие природного газа или водорода.

Например, Astron Aerospace представила очень интересный двигатель Omega 1. Четыре такта этого мотора «распределены» на две независимые камеры сгорания, между которыми находится форкамера. Два первичных вала соединены синхронизирующими шестернями, вращаясь синхронно, но в противоположных направлениях. Четыре ротора размещены на двух валах и вращаются двумя парами: одна — «отвечает» за такты впуска и сжатия, а другая — за такты сгорания и выпуска.

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Устанавливать новый мотор можно будет куда угодно, в том числе на мотоциклы и дугие небольшие транспортные средства. Согласно заявлению Astron Aerospace, рабочий прототип Omega 1 весит всего 15,9 кг и имеет мощность 160 л.с. и 230 Нм крутящего момента.

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На холостом ходу обороты достигают 1000 в минуту, при этом двигатель может раскручиваться до 25 000 об/мин. Работать двигатель может на разных видах топлива и имеет очень низкий уровень вредных выбросов.

Фото, видео: Astron Aerospace

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