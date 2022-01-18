Синтетические масла будет разрабатывать искусственный интеллект

«Газпромнефть — смазочные материалы» применила современный подход, чтобы получить инновационный продукт.

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Привычное мнение, что российские масла уступают зарубежным, себя изживает. Благодаря современным технологиям, в которые не жалеет вкладываться компания «Газпромнефть — смазочные материалы», создание новых масел под конкретные требования занимает гораздо меньше времени.

«Для повышения скорости процесс работы над рецептурами мы цифровизируем, у нас есть собственное ПО — внутренняя разработка на основе технологии искусственного интеллекта. В основе цифрового продукта лежат алгоритмы машинного обучения, которые моделируют физико-химические свойства будущего масла на основе накопленной за десять лет исследовательской базы. Это, по сути, компьютерное моделирование компонентного состава смазочных материалов с учетом требуемых свойств. Благодаря этому в три раза снизилось количество тестовых образцов на один исследовательский проект, на 40% — время на разработку целевой рецептуры», — рассказал «РБК+» генеральный директор компании «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Но секрет возросшего качества российского синтетического масла не только в этом. Для создания современных масел нужны собственные лаборатории и собственные присадки. В частности, компания провела испытания собственной сульфонатной присадки и уже готова интегрировать ее в производство.

«В 2021 году начал работу научно-исследовательский центр (НИЦ) ГПН-СМ, оснащенный самым современным трибологическим оборудованием, недавно завершились его сертификация и калибровка. В ближайшие годы НИЦ будет сфокусирован на разработке продуктов широкого профиля и собственных компонентов для высокотехнологичных масел. Сейчас специалисты уже проводят первые испытания присадок для судовых масел и тяжело нагруженного коммерческого транспорта», — рассказывает Анатолий Скоромец.

В дальнейшем синтетические масла «Газпромнефть — смазочные материалы» будут получать еще более точные настройки благодаря внедрению новой технологии. По сути, она представляет собой новый сервис, благодаря которому, например, владельцы техники смогут заранее узнавать о неисправностях, готовых произойти в двигателях.

«Сейчас мы начинаем патентовать цифровой технический сервис, который будет дистанционно отслеживать параметры работающего масла и по ним диагностировать состояние техники. Мы многократно тестировали это ПО в самых жестких условиях — в ралли-рейдах, в поле, в карьерах, прямо в месте работы техники. Наша диагностика позволяет устранить проблему еще до того, как механики увидели первые сигналы надвигающейся поломки, — говорит Анатолий Скоромец. — Для бизнеса это означает отсутствие простоев и плановую работу оборудования. Сейчас экспертное техническое сопровождение от подбора масла до мониторинга в эксплуатации и его очередной замены — это наш успешный коммерческий сервис. На него хороший спрос, в этом году мы реализовали порядка 8 тыс. таких услуг для предприятий с широким спектром оборудования».

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Полученные данные разработчики «Газпромнефть — смазочные материалы» будут использовать для улучшения характеристик масел. Производители постоянно увеличивают точность изготовления деталей — зазоры между трущимися деталями становятся все меньше, а требования к текучести масел и их характеристикам все выше. Справится со смазкой современного мотора могут только синтетические масла, поэтому Анатолий Скоромец считает «синтетику» продуктом будущего, разработка которого должна вестись самыми современными методами.

Также компания строит в Омске комплекс по производству высокотехнологичных масел, которые уже скоро заработает.

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Фото: «Газпромнефть — смазочные материалы»