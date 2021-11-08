«Газпром нефть» вложит в масла 32 млрд рублей

На эти деньги в Омске будет построен комплекс по производству высокотехнологичных масел.

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Первый этап строительных работ по проекту комплекса гидроизодепарафинизации на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефть» уже завершила.

Предприятие будет выпускать базовые компоненты высокотехнологичных синтетических масел для автомобилей и промышленного оборудования, используя самые современные технологии. Благодаря этому доля премиальных смазочных материалов «Газпром нефти» на российском рынке к 2030 году увеличится до 25%. Всего же в проект планируется вложить более 32 млрд рублей.

Как сообщили в компании, строительные работы идут четко по графику. К сегодняшнему дню уже подготовлено свайное поле — это 8000 железобетонных конструкций. При этом длина свай увеличена до 19 метров, что гарантирует прочность и герметичность фундамента.

Теперь началась прокладка коммуникаций и установка технологического оборудования, изготовленного на российских предприятиях. Кстати, общая масса оборудования составит более 1300 тонн — вот зачем потребовался столь прочный фундамент.

На следующем этапе предстоит монтаж цифровой системы управления производственным процессом. То есть следить за работой комплекса и контролировать ее можно будет онлайн, для чего предусмотрена установка порядка 3500 датчиков.

«С развитием новых технологий в автомобилестроении неуклонно растет потребление синтетических масел. В долгосрочной перспективе именно эта высокотехнологичная продукция станет основной в структуре продаж на российском и иностранных рынках. Реализация проекта строительства комплекса гидроизодепарафинизации позволит „Газпром нефти“ обеспечить полный цикл выпуска синтетических смазочных материалов на основе отечественных компонентов. Благодаря этому мы укрепим позиции одного из крупнейших производителей и поставщиков премиальных масел в России», — говорит генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

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Фото: «Газпром нефть»