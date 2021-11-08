«Газпром нефть» вложит в масла 32 млрд рублей

Первый этап строительных работ по проекту комплекса гидроизодепарафинизации на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефть» уже завершила.
Предприятие будет выпускать базовые компоненты высокотехнологичных синтетических масел для автомобилей и промышленного оборудования, используя самые современные технологии. Благодаря этому доля премиальных смазочных материалов «Газпром нефти» на российском рынке к 2030 году увеличится до 25%. Всего же в проект планируется вложить более 32 млрд рублей.
Как сообщили в компании, строительные работы идут четко по графику. К сегодняшнему дню уже подготовлено свайное поле — это 8000 железобетонных конструкций. При этом длина свай увеличена до 19 метров, что гарантирует прочность и герметичность фундамента.
Теперь началась прокладка коммуникаций и установка технологического оборудования, изготовленного на российских предприятиях. Кстати, общая масса оборудования составит более 1300 тонн — вот зачем потребовался столь прочный фундамент.
На следующем этапе предстоит монтаж цифровой системы управления производственным процессом. То есть следить за работой комплекса и контролировать ее можно будет онлайн, для чего предусмотрена установка порядка 3500 датчиков.
«С развитием новых технологий в автомобилестроении неуклонно растет потребление синтетических масел. В долгосрочной перспективе именно эта высокотехнологичная продукция станет основной в структуре продаж на российском и иностранных рынках. Реализация проекта строительства комплекса гидроизодепарафинизации позволит „Газпром нефти“ обеспечить полный цикл выпуска синтетических смазочных материалов на основе отечественных компонентов. Благодаря этому мы укрепим позиции одного из крупнейших производителей и поставщиков премиальных масел в России», — говорит генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
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Фото: «Газпром нефть»