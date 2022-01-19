Полиция поймала «дрифтеров» на каршеринговых машинах — журнал За рулем

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Полиция поймала «дрифтеров» на каршеринговых машинах

Уличные гонщики устроили заезды на площади в Сестрорецке.

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Под Санкт-Петербургом полиция остановила заезды уличных гонщиков. «Дрифтеры» собрались в Сестрорецке на площади неподалеку от памятника «Шалаш Ленина», сообщает сайт МВД Медиа. Число участников достигало нескольких десятков, причем часть из них решила принять участие в импровизированных соревнованиях на автомобилях каршеринга.

Заезды продолжались недолго — вскоре к собравшимся присоединились экипажи ДПС и Патрульно-постовой службы. Как сообщает пресс-центр МВД, полицейские провели со стритрейсерами профилактическую беседу о незаконности подобных мероприятий. Кроме того, в ходе проверки обнаружилось несколько нарушений.

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Так, у нескольких водителей не было полисов ОСАГО и водительских удостоверений, двое были привлечены к ответственности за тонировку не по ГОСТу, которую были вынуждены тут же удалить со стекол, а еще у двоих полиция выявила признаки наркотического опьянения и изъяла у одного из них амфетамин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

  • Сейчас власти активно выявляют нарушителей по соцсетям — например, в конце прошлого года Прокуратура Москвы выдвинула обвинения против трех скандальных автоблогеров.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: МВД Медиа

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