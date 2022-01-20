Этот автомобиль станет флагманом марки и будет первой моделью бренда в сегменте D-SUV.

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В 2022 году компания Geely представит на российском рынке новый среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro, который ранее позиционировался с рабочим названием KX-11, а на рынке Китая продается как Xingyue L. Название Monjaro (Монджаро) должно напомнить покупателям о легендарном вулкане Kilimanjaro (Килиманджаро) высотой 5895 метров над уровнем моря.

«Величественная, самая большая в мире отдельно стоящая гора, расположенная посреди живописной равнины, притягивает своими пейзажами, магнетизмом, мощью и красотой. Точно так же и новый флагман Geely, став во главе модельной линейки компании, покорит аудиторию бескомпромиссным величием и притягательной эстетикой», — говорится в пресс-релизе компании.

Новый кроссовер базируется на архитектуре CMA (Compact Modular Architecture). Производитель обещает «особый» дизайн и роскошное внутреннее пространство, но пока официально представили лишь вид сзади. Автомобиль будет доступен покупателям с мощным и экономичным турбированным двигателем объемом 2,0 литра. Больше никаких технических сведений нет, а мы напомним, что у Tugella этот двигатель имеет мощность 238 л.с. и сочетается с 8-диапазонным автоматом.

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Китайский собрат может похвастать системой полного привода и умными функциями, например, автоматизированной системой парковки и вызовом автомобиля с парковочного места со смартфона. Будут ли представлены эти функции в России, пока вопрос открытый.

В салонах официальных российских дилеров марки флагманский кроссовер Geely Mоnjaro появится во второй половине 2022 года. О комплектациях и ценах объявят ближе к старту продаж.