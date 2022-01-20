Тойота сменила руководство в России — журнал За рулем

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Тойота сменила руководство в России

Посты президента ООО «Тойота Мотор», исполнительного вице-президента компании и главы завода Тойота в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года заняли новые люди.

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C 1 января 2022 года новым президентом ООО «Тойота Мотор» стал господин Ёсиаки Ито, а посты исполнительного вице-президента и главы завода в Санкт-Петербурге занял господин Синъя Такахаси. Возглавлявший российское представительство с 2018 года господин Сюдзи Суга перешел на позицию Исполнительного советника.

Так компания отметила новый этап в развитии ООО «Тойота Мотор» в России. Как заявили в компании, перед ней поставлены весьма амбициозные цели. Какие? Мы пока можем только предполагать, если судить по компетенциям назначенных менеджеров. Работающий в Toyota с 1987 года Ёсиаки Ито, в частности, имеет огромный опыт продуктового планирования и ценообразования, а Синъя Такахаси, пришедший в компанию в 1991 году, — богатый производственный опыт.

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Тойота сменила руководство в России
Президент ООО «Тойота Мотор» господин Ёсиаки Ито:

— Я верю, что ключом к нашему успеху станет четкое следование принципу компании «Клиент — на первом месте» и эффективное взаимодействие со всеми участниками рынка. Мы продолжим завоевывать доверие наших клиентов, предлагая им не только высококачественные и технологичные автомобили, но и высокий уровень обслуживания и официального сервиса.

Перемены, кажется, ждут и предприятие в Санкт-Петербурге. Возможно, с его конвейера скоро начнут сходить новые модели Toyota и Lexus.

Тойота сменила руководство в России
Исполнительный вице-президент, глава завода в Санкт-Петербурге господин Синъя Такахаси:

— Российский завод Тойота в Санкт-Петербурге сегодня демонстрирует высокий уровень производительности и качества за счет внедрения признанных во всем мире принципов Toyota Production System и открыто делится лучшими практиками в области эффективности производства с другими российскими предприятиями. Для меня большая честь возглавить команду предприятия и я уверен, что мы вместе сможем приумножить опыт, накопленный за 15 лет со дня старта российского производства автомобилей Toyota.

  • Новый кроссовер Toyota — Frontlander.
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Фото: Toyota, Austin Park / Unsplash

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