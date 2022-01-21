В такие суммы обходятся новые автомобили людям, покупающим их у серых дилеров, не имеющих договоров с представительствами и заводами.

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Неофициальные дилеры из года в год применяют один и тот же способ заманивания клиентов — указывают в рекламе весьма и весьма заниженную стоимость автомобилей. Приезжая в салон, клиенту говорят, что этой машины уже нет, но есть другая. Далее внимательный человек обратит внимание, что в договоре указана гораздо большая сумма. И в этот момент стоит отказаться от покупки и покинуть салон. А лучше до поездки в салон выяснить, является ли дилер официальным, проверив его название и адрес на российском сайте бренда.

Подобные истории опубликовал сайт 74.RU. Так один из жителей Челябинска, увидев рекламное предложение купить Lifan X60 всего за 481 тысячу рублей, решил воспользоваться случаем. Но в автоцентре его склонили к покупке Renault Logan за 1,7 млн рублей. Машина была продана в кредит на 8 лет, а ежемесячный платеж составил 30 тысяч рублей (96 месяцев умножаем на 30 тысяч и получаем 2,88 млн рублей).

Еще один житель Челябинска хотел там же купить Lada Vesta за 587 тысяч рублей. Но в итоге цена автомобиля составила 1,8 миллиона. Платежи же по 7-летнему кредиту достигали 60 тысяч рублей, а значит в итоге автомобиль обошелся бы в 5,04 млн рублей. Но от такой покупки мужчина отказался, после чего ему предложили Volkswagen Polo за 1,1 млн, а продали в кредит за 1,6 млн (в итоге он выплатит за машину 3 млн рублей).

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Почему он просто не ушел из салона? Ему сказали, что он должен полмиллиона за предпродажную подготовку Весты, и если он не хочет платить, то пусть берет другую машину.

Мы призываем всех автомобилистов быть внимательными и не стесняться в подобных ситуациях просто вставать и уходить из автосалона.

Фото: Depositphotos