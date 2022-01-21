Очереди на новые машины растянулись на год

Предзаказы принимаются без фиксированных цен и с возможностью переноса сроков поставки на неопределенные сроки.

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На ряд моделей очередь растянулась на год, и, заказав их сегодня, покупатель получит автомобиль только в 2023 году. Соглашаться на это людей заставляет накрутка цен с помощью допоборудования на имеющиеся в наличии автомобили (допами стали даже велосипеды со стоимостью установки 10 тысяч рублей). Но и у ожидания есть свои минусы (вплоть до риска остаться без автомобиля вовсе), о которых мы писали.

Спрос продолжает превышать предложение. По оценкам «Автостата», рынку не хватает примерно 300 тысяч автомобилей в год.

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«В течение ближайших шести месяцев автомобили могут подорожать еще на 3–5%. У клиентов есть выбор — приобрести автомобиль из наличия/ближайшей поставки или оформить заказ. На ряд моделей очередь уже „перешла“ на 2023 год», — цитирует «Российская газета» директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского.





Кстати, на Toyota Land Cruiser нового поколения очередь вовсе растянулась на четыре года, что подтвердили в головном офисе компании.