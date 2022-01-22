Материалы по темеПрыжок, полет, парковка — видео очень странного ДТП
Забавное происшествие произошло с репортером в Западной Вирджинии, которую сбил автомобиль во время прямого эфира с места прорыва водопроводной магистрали.
Тори Йоргей рассказывала о прорыве трубы, как вдруг в кадре появляется белый кроссовер. Йорги не видит автомобиль, водитель машины не видит Йорги, и сбивает не только ее, но и камеру.
Материалы по темеВодитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!Примитивная парковка-ловушка — попадаются 50% водителейНовая Лада Веста и все-все-все! 12 главных новинок 2022 года
Материалы по темеЛучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал
Репортер не растерялась и продолжила вещание, а затем и поставила камеру на место и закончила репортаж. При наезде девушка не пострадала.
- А вот забавное видео борьбы премиального внедорожника с заснеженным городским склоном.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото, видео: Youtube