Наезд на человека произошел в прямом эфире, и видео стало вирусным.

Забавное происшествие произошло с репортером в Западной Вирджинии, которую сбил автомобиль во время прямого эфира с места прорыва водопроводной магистрали.

Тори Йоргей рассказывала о прорыве трубы, как вдруг в кадре появляется белый кроссовер. Йорги не видит автомобиль, водитель машины не видит Йорги, и сбивает не только ее, но и камеру.

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Репортер не растерялась и продолжила вещание, а затем и поставила камеру на место и закончила репортаж. При наезде девушка не пострадала.

Фото, видео: Youtube