Renault и Geely выпустят совместные автомобили

Бренд Renault-Samsung будет представлен во многих странах мира.

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Южнокорейский бренд Renault-Samsung из Пусана должен получить совершенно новый модельный ряд. Российским автомобилистам хорошо знакома одна модель компании, которая продавалась у нас под маркой Nissan. Это Almera Classic.

На днях Renault и Geely подписали соглашение о производстве новых автомобилей на базе компактной модульной платформы Geely (CMA). Первые машины должны появиться в 2024 году. Нет, это будут не электромобили, а машины с двигателями внутреннего сгорания и гибридными силовыми установками Geely.

В Renault заявили, что эти автомобили будут «соответствовать требованиям местного рынка и превосходить их» благодаря премиальным системам и передовым технологиям. Также в Renault подтвердили планы по их экспорту в Европу.

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На платформе Geely CMA построены такие модели, как Geely Xingyue L, Polestar 2, а также Volvo XC40 и C40. Партнерство же с Geely Group является частью плана Renaulution концерна Renault.

Для России Renault готовит особую новинку.

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Фото: Renault-Samsung