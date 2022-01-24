Для тех, кто жил в ту эпоху и стоял вдоль трассы, это, вероятно, было очень захватывающим зрелищем.

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Если вам интересно, какими были первые в истории человечества автогонки, то ребята из King Rose Archive приготовили для вас подарок. Это европейская гонка, которая проходила в сельской местности в 1902 году.

Удивительно, что гонка вообще была снята — пленочные камеры только начинали становиться популярными и стоили невероятных денег. Поэтому снималось далеко не все и очень мало. К сожалению, определить марки и модели, попавшие в кадр, непросто.

Гонка 120-летней давности не похожа на современные соревнования. Дорог с твердым покрытием тогда было не много, поэтому больше гонка похожа на ралли. Следовательно, это самый возрастной вид гонок.

Точно сказать нельзя, но, скорее всего, это были гонки Париж-Вена 1902 года. Если это так, то победителем соревнования стал Марсель Рено — брат Луи и Фернана Рено. То есть, Renault стала первым чемпионом (или одним из первых) в автогонках? Не совсем.

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Первая гонка, в которой участвовали и паровые машины, стартовала 19 декабря 1893 года в Париже. Маршрут был проложен до Руана, а из бензиновых автомобилей первым (в абсолютном зачете — вторым) к финишу пришел Peugeot под управлением Жоржа-Альбера Леметра. Выиграл гонку тогда Альбер де Дион на автомобиле De Dion-Bouton с паровым двигателем.

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Фото, видео: King Rose Archive