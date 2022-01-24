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Объявление о продаже заднеприводного Ford Torino 1971 года выпуска появилось на Авито Авто. Автомобиль оснащен 5,8-литровым двигателем Ford Cleveland Boss 351, мощностью 330 л.с., и автоматической коробкой. В ПТС указан один владелец, пробег — 44 500 км. Это редкий на российском рынке автомобиль, интересный не только своими техническими возможностями, но и дизайном в стиле бутылки кока-колы (Coke bottle styling), в котором кузов по форме напоминает бутылку знаменитого напитка.

Свое название Ford Torino получил в честь «итальянского Детройта» — города Турин.

Подробностей о выставленном на продажу автомобиле немного. Известно, что в нем установлен гидравлический усилитель руля, а салон отделан кожей. В 1970 году с конвейеров «Форда» сошло более 200 тыс. штук Torino, в 1971 году объем производства был более 300 тыс. единиц.

Справка

Стиль бутылки кока-колы — это дизайн кузова автомобиля, напоминающего классические формы профиля стеклянной бутылки Coca-Cola. Изгиб поясной линии боковины кузова приподнят на крыльях и опущен в центральной части. Впервые этот стиль был представлен дизайнером Раймондом Лоуи на студебекере 1962 года Avanti Gran Turismo. Создатели Ford Torino последовали его примеру.

Фото: Авито Авто