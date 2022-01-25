В России нашли более тысячи небезопасных Mercedes-Benz — журнал За рулем

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В России нашли более тысячи небезопасных Mercedes-Benz

У сотен седанов S-класса во время ДТП может не срабатывать подушка безопасности переднего пассажира. Объявлен отзыв.

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии объявило об отзыве 1082 автомобилей Mercedes-Benz S-класса (W223), которые были проданы в течение 2021 года.

Выяснилось, что программное обеспечение (ПО) блока управления подушкой безопасности может «не видеть» пассажира на переднем сиденье и не активировать его подушку безопасности во время ДТП.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей следует записаться в сервис ближайшего официального дилера марки, специалисты которого проведут все необходимые ремонтные работы за счет завода-изготовителя. То есть бесплатно для автовладельцев.

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При этом будет установлено новое ПО блока управления подушкой безопасности.

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О необходимости ремонта владельцев предупредят официальные представители АО «Мерседес-Бенц Рус» по телефону или почте. Узнать о наличии описанной неисправности в машине можно и самостоятельно, сверив VIN—код своего автомобиля со списком кодов отзываемых машин, опубликованным на сайте Росстандарта.

Фото: Daimler AG

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