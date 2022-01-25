Honda представила новую версию недорогого байка

К приближающемуся мотосезону линейка мотоциклов Honda пополнилась еще одним байком в версии Honda Neo Sports Café.

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Нейкед CB300R получил новую версию, как и CB1000R, CB650R, а также CB125R, — Honda Neo Sports Café.

Этот мотоцикл отличается небольшой снаряженной массой — всего 144 кг. При этом байк оснащается высокооборотистым 286-кубовым мотором с жидкостным охлаждением и системой газораспределения DOHC 4V. Мощность этого двигателя достигает 31 л.с. при 8500 об/мин, а крутящий момент — 27,5 Нм при 6500 об/мин. Но срыв колеса исключен благодаря проскальзывающему сцеплению.

CB300R, как и старшие модели серии Neo Sports Café, оснащается вилкой SFF-BP USD диаметром 41 мм, которая лучше поглощает неровности дороги. На переднем колесе установлен 4-поршневой суппорт с радиальным креплением и плавающий тормозной диск, есть система ABS и конический стальной руль. Также мотоцикл получил обновленный ЖК-дисплей на приборной панели и светодиодную оптику.

Также CB300R будет предлагаться в новых цветах — желтом Pearl Dusk Yellow и синем Mat Pearl Agile Blue. При желании мотоцикл можно заказать в черном цвете Mat Gunpowder Black Metallic и в красном Candy Chromosphere Red.

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Стоит Honda CB300R от 499 900 рублей. Цена новой версии пока не озвучена.

Также компания Honda обновила кроссовый байк CRF450RX.

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Фото: Honda