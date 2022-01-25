В Москве и области ограничат личный транспорт за счет общественного

Проект Стратегии развития транспортной системы Москвы и МО разрабатывали с 2019 года и представили в декабре 2021-го, а недавно ее утвердили.

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На реализацию Стратегии развития транспортной системы Москвы и Московской области до 2035 года власти планируют потратить более 10 трлн рублей. С документом ознакомился «Коммерсант»

Общественный транспорт

В Стратегии подчеркивается, что пользование автомобилями ограничат повысив привлекательность общественного транспорта. Средний интервал движения пригородных поездов, например, должен быть сокращен с 5,3 до 4 минут, на МЦД — до 2,5 минуты. К 2035 году 89% населения Москвы и области должны добираться до ближайшей станции метро, МЦД или электрички максимум за 20 минут на наземном транспорте или пешком даже в час пик.

Строительство

59% средств направят на автодорожное строительство. Это трасса М-12 Москва-Казань, московские хорды и рокада, новые подмосковные дороги. В общей сложности в 2019–2035 годах планируется построить около 6,8 тыс. км улиц и дорог в Москве и области. 16% средств направят на строительство метро: общая протяженность новых линий в столичном регионе должна увеличиться на 187 км по сравнению с 2019 годом (взят как ориентир). Сейчас протяженность подземки — 428,5 км. Ожидается, что к 2025 году Москва завершит основные стройки, после чего город будет тратить деньги на содержание объектов.

Наступление на жизнь автомобилистов

Власти делают ставку на электромобили — их количество предполагается довести до 15% в общем парке. Заложены также мероприятия по замещению авто с ДВС электромобилями и созданию «экологических зон», куда запрещено проезжать автомобилям с грязным выхлопом (двигатели стандарта Евро-3 и ниже).

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С 11% до 8% от общего потока транспорта планируется сократить долю грузовиков, перемещающихся по столице в дневное время, освободить центры Москвы и городов Мособласти от транзитных потоков. Примут меры по «успокоению движения» за счет сужения проезжей части, частичного мощения дороги, искривления проезжей части и установки «лежачих полицейских». Планируется и дальше популяризировать электросамокаты и велосипеды, увеличивать протяженность велодорожек, в сервисах аренды СИМ применят биометрию и введут единую систему аренды для двух регионов.