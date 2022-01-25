Нам рассказали, какими автомобилями интересуется молодежь

Этот рейтинг специально приурочили к Дню студента, который в России отмечают сегодня.

Какими автомобилями интересуются молодые люди, возрастом от 18 до 25 лет, выяснили эксперты сервиса СберАвто на основе своей базы данных.

Средняя стоимость наиболее востребованных у молодежи автомобилей составила 1,3 млн рублей.

Самые популярные марки и модели

В топ-10 по частоте поиска (по мере убывания количества запросов) вошли модели Lada Granta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Lada Priora, Ford Focus, Lada Vesta, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry и BMW 3-Series. Причем на модели Lada приходится до 12% всех поисковых запросов этой возрастной категории. На автомобили Kia, Volkswagen и Hyundai доля поисковых запросов по каждой из этих марок составляет 7%.

Менее популярен, но все равно довольно объемен C-сегмент. Кроссоверы и внедорожники только на третьем месте.

Новые или подержанные?

Подавляющее большинство молодых людей (94%) приобретает автомобили в кредит. 84% делают выбор в пользу подержанных автомобилей возрастом старше 5 лет, 9% — до 5 лет, и только 7% приобретают новые машины. Это связано не только с более низкой стоимостью авто с пробегом, но и с внешними различиями наиболее востребованных моделей разных лет производства. Например, популярностью пользуются автомобили С-класса 2008–2014 годов — они нравились молодым людям, когда те еще были подростками, и, повзрослев, те все еще помнят об этом и отдают им предпочтение.

Что еще нравится молодым?

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Молодые люди особое внимание уделяют внешнему виду автомобиля, его репутации на рынке и стоимости владения. Эта аудитория не всегда обладает широкими познаниями в технических аспектах и порой склонна доверять непроверенным источникам в интернете, отмечают эксперты. Молодые люди могут отказаться от покупки из-за пары царапин на кузове, при этом приобрести машину, которая выглядит отлично, но имеет технические неисправности.

Для этой категории покупателей характерна «продвинутость» — молодые люди охотно приобретают авто онлайн и предпочитают удаленно «под ключ» воспользоваться дополнительными услугами — такими как независимый осмотр и оформление страхового полиса через приложение.