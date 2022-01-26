Opel Astra вернут в продажу в России — журнал За рулем

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Opel Astra вернут в продажу в России

Также появится обновленный кроссовер Opel Crossland, новые Citroen C4 и С5, а также новые версии легких коммерческих машин.

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Новый Opel Astra построен на базе Peugeot 308, а в продажу он поступит в четвертом квартале 2022 года. Поставляться автомобили будут из Европы. Всего за год Stellantis планирует продать в России 1500 Астр.

В Германии Opel Astra стоит от 22 465 евро (примерно 2 млн рублей), а значит модель составит конкуренцию Volkswagen Golf, который продается в России по цене от 2,7 млн рублей. Хэтчбек оснащается 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 110 и 130 л.с., а также 130-сильным турбодизелем объемом 1,5 литра. Есть также гибридные версии мощностью 180 и 225 л.с. версия.

Opel Astra вернут в продажу в России

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С какими двигателями и коробками Opel Astra будет поставляться в Россию — неизвестно. Не исключено, что будет предлагаться бензиновый 130-сильный мотор с автоматом.

Opel Astra вернут в продажу в России

Opel Astra вернут в продажу в России

Длина автомобиля составляет 4374 мм, а колесная база — 2675 мм, что обещает просторный салон. Объем багажника равен 422 литрам. Снаряженная масса автомобиля — 1332 кг, а грузоподъемность — 488 кг.


Фото: Opel

Opel Astra вернут в продажу в России

Также появится обновленный кроссовер Opel Crossland, новые Citroen C4 и С5, а также новые версии легких коммерческих машин.

Opel Astra вернут в продажу в России — фото 1309623Opel Astra вернут в продажу в России — фото 1309622Opel Astra вернут в продажу в России — фото 1309679Opel Astra вернут в продажу в России
Opel Astra вернут в продажу в России

Также появится обновленный кроссовер Opel Crossland, новые Citroen C4 и С5, а также новые версии легких коммерческих машин.

Opel Astra вернут в продажу в России — фото 1309623Opel Astra вернут в продажу в России — фото 1309679Opel Astra вернут в продажу в России — фото 1309622Opel Astra вернут в продажу в России
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Отзывы о Opel Astra (7)

Opel 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Удобный салон, большой багажник, бодрый мотор

Недостатки:

Надежность и качество покраски

Комментарий:

Универсал Астра стал для меня первой новой машиной. Брал только в топе Космо и турбомотором в 180 сил. Считаю, что если комплектация не максимальна, то это вообще не автомобиль. Машина очень нравилась. Но несколько визитов по гарантии я совершил. Кондиционер несколько раз упускал фреон. А еще оче...

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