Opel Astra вернут в продажу в России

Также появится обновленный кроссовер Opel Crossland, новые Citroen C4 и С5, а также новые версии легких коммерческих машин.

Материалы по теме Lada Largus Cross или Opel Combo Life? 3 аргумента в пользу каждого

Новый Opel Astra построен на базе Peugeot 308, а в продажу он поступит в четвертом квартале 2022 года. Поставляться автомобили будут из Европы. Всего за год Stellantis планирует продать в России 1500 Астр.

В Германии Opel Astra стоит от 22 465 евро (примерно 2 млн рублей), а значит модель составит конкуренцию Volkswagen Golf, который продается в России по цене от 2,7 млн рублей. Хэтчбек оснащается 1,2-литровым турбодвигателем мощностью 110 и 130 л.с., а также 130-сильным турбодизелем объемом 1,5 литра. Есть также гибридные версии мощностью 180 и 225 л.с. версия.

С какими двигателями и коробками Opel Astra будет поставляться в Россию — неизвестно. Не исключено, что будет предлагаться бензиновый 130-сильный мотор с автоматом.

Длина автомобиля составляет 4374 мм, а колесная база — 2675 мм, что обещает просторный салон. Объем багажника равен 422 литрам. Снаряженная масса автомобиля — 1332 кг, а грузоподъемность — 488 кг.

На вторичном рынке сегодня продается кроссовер Opel с поразительной надежностью. И недорого.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Opel