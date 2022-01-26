И уносит меня: поспешил, заскользил и врезался в ДПС!

Незадачливый автомобилист не учел, что в этом месте очень скользко...

Материалы по теме У пенсионера случился инсульт за рулем — помогли сотрудники ДПС

В подмосковном Реутове произошло ДТП, которое в очередной раз подсказывает нам, какое поведение на зимней, плохо освещенной дороге является неправильным. Автомобиль, с которого ведется съемка, довольно быстро двигается в левом вираже по левому же ряду. На видео, которое публикует «Мослента», видно, что водитель, заметив впереди более медленную машину, решает перестроится вправо — и таким образом опередить тихоход.

Только вот в условиях сильно ограниченной видимости (поворот плюс темное время суток) он не учел, что за легковушкой скрывается ГАЗель, которая ровно в этот момент тоже начинает перестраиваться вправо. Зачем? Да потому что ее останавливает экипаж ДПС, стоящий на обочине!

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Расстояние оказывается небольшим, и, уходя от столкновения, водитель сначала бьет по тормозам, а затем сворачивает направо, пытаясь съехать во двор. Но как раз на выезде из него стоит автомобиль ДПС. Увы, антиблокировочная система тут оказывается бессильной, и спешащий мужчина заканчивает свой путь, врезавшись в машину стражей порядка.

Как рассказали «За рулем» местные жители, дорога в этом месте очень скользкая, инциденты происходят регулярно. Это территория Московской области, где улицы чистят значительно хуже, чем в столице. А в целом по России таких мест сейчас предостаточно. Будьте осторожны!