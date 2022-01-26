И уносит меня: поспешил, заскользил и врезался в ДПС!

В подмосковном Реутове произошло ДТП, которое в очередной раз подсказывает нам, какое поведение на зимней, плохо освещенной дороге является неправильным. Автомобиль, с которого ведется съемка, довольно быстро двигается в левом вираже по левому же ряду. На видео, которое публикует «Мослента», видно, что водитель, заметив впереди более медленную машину, решает перестроится вправо — и таким образом опередить тихоход.
Только вот в условиях сильно ограниченной видимости (поворот плюс темное время суток) он не учел, что за легковушкой скрывается ГАЗель, которая ровно в этот момент тоже начинает перестраиваться вправо. Зачем? Да потому что ее останавливает экипаж ДПС, стоящий на обочине!
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Видео: ВКонтакте / «Мослента»