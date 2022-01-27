Harley-Davidson везет в Россию 8 новинок

Все они оснащены двигателем Milwaukee-Eight 117 V-Twin — самым мощным из доступных для мотоциклов марки.

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Среди новых моделей — Street Glide ST и Road Glide ST, которые входят в линейку Grand American Touring. В линейке Cruiser — две новинки: более мощный Low Rider S и новый Low Rider ST. Также появятся четыре супер-премиум модели Harley—Davidson Custom Vehicle Operations.

«В рамках нашего внимания к семействам Grand American Touring и Cruisier, линейки продуктов 2022 года разработаны с учетом мощности и производительности. Каждая из этих новых моделей обладает непревзойденной мощью двигателя Milwaukee-Eight 117, что придется по душе тем райдерам, которые хотят только самого большого и лучшего, опираясь на нашу позицию самого желанного бренда мотоциклов в мире», — сказал председатель, президент и генеральный директор Harley-Davidson Йохан Цейц.

Street Glide ST и Road Glide ST

Хот-род бэггеры сделаны в калифорнийском стиле, выдержаны в черных тонах, а их двигатели и легкосплавные диски колес Prodigy имеют покрытие Matte Dark Bronze.

В оснащение мотоциклов входят тормоза Reflex Linked Brembo с ABS, информационно-развлекательная система Boom! Box GTS с цветным сенсорным дисплеем и навигацией, круиз-контроль и светодиодные фары Daymaker.

Harley-Davidson Street Glide ST

Street Glide ST получил обтекатель Batwing, а Road Glide ST — установленный на раме аэродинамический обтекатель Shark Nose с двумя фарами.

Low Rider S и Low Rider ST

Эти модели построены на шасси Harley—Davidson Softail, которое славится своей управляемостью.

Harley-Davidson Low Rider S и Low Rider ST

«Наши клиенты действительно вдохновляют нас и Low Rider ST родился, благодаря невероятным кастомам, которые мы видели на выставках мотоциклов по всему миру, — говорит вице-президент Harley-Davidson по стилю и дизайну Брэд Ричардс. — Мы взяли культовый дизайн из восьмидесятых и придали ему новую индивидуальность с современным акцентом, добавили двигатель Milwaukee-Eight 117 и более высокую подвеску».

Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO)

Эти мотоциклы выпускаются ограниченными сериями. Их отличительная особенность — эксклюзивные цвета, которые наносятся вручную, а также дизайн отделки.

В их базовые комплектации входят премиальная аудиосистема Rockford Fosgate и гарнитура Boom! Audio 30K Bluetooth Helmet Headset.

Harley-Davidson CVO Road Glide

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Особого внимания заслуживает комплекс систем безопасности, работающих в поворотах (Cornering Rider Safety Enhancements). В него входят тормозная система с электронной связью между тормозными механизмами, ABS, многорежимная противобуксовочная система, система предотвращения проскальзывания заднего колеса, система автоматического удержания мотоцикла и система контроля давления воздуха в шинах.

Новое исследование объяснило, почему водители машин часто не замечают райдеров, и что делать райдеру, чтобы его заметили.

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Фото: Harley-Davidson