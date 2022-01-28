Женщины затащили в гору застрявшую в снегу машину — журнал За рулем

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Женщины затащили в гору застрявшую в снегу машину

На помощь водителю вышло все село.

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В Цунтинском районе Дагестана снегопад парализовал движение, а один из автомобилей застрял на склоне горы. Жительницы ближайшего села вышли на помощь водителю и вытащили авто из сугробов. Для этого они использовали трос для буксировки, а мужчины толкали автомобиль снизу.

Буксировка завершилась успешно, а видео стало вирусным в соцсетях.

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В местной администрации ничего удивительного в этой истории не увидели, объяснив, что в это время бывают обильные снегопады и дорожные службы не всегда справляются с ситуацией. Но народ тут дружелюбный и всегда готов прийти на помощь, не важно, своя это машина или чужая.

Фото: Depositphotos

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