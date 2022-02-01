Водитель Toyota выстрелил 11 раз — его напугала пластиковая бутылка с водой в руках другого водителя.

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Стрельба произошла на оживленной автомагистрали в районе Майами (США). На снятых видеорегистратором кадрах видно, как мужчина несколько раз стреляет из пистолета, разбивая окна собственного автомобиля. Теперь за эту выходку 30-летнему Эрику Попперу грозит до 15 лет лишения свободы.

Он ехал на своей Toyota Venza Hybrid и подпевал играющей музыке, как вдруг что-то привлекло его внимание в левом ряду. Он перестраивается и перекрывает движение черной Тойоте Камри, оттормаживаясь прямо перед ней.

Водитель Camry решает обогнать Поппера справа, попутно показывая ему неприличные жесты и готовя бутылку с водой, чтобы швырнуть ее в обидчика. А Поппер достает небольшой пистолет.

Когда Камри» проезжает мимо, Поппер стреляет в нее 11 раз, вжимаясь в кресло. Позже он клялся, что у водителя Camry тоже было оружие, из которого тот выстрелил первым. Но, как оказалось, это был не выстрел, а брошенная бутылка.

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Позже оба водителя остановились и позвонили в службу 911. К счастью, ни водители, ни другие участники дорожного движения не пострадали.

Фото, видео: YouTube