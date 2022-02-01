5 мест и 5 кубометров: УАЗ начал продажи нового фургона Профи — журнал За рулем

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5 мест и 5 кубометров: УАЗ начал продажи нового фургона Профи

Полезный объем стеклопластикового модуля со стальным несущим каркасом - пять кубометров.

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УАЗ начал отгрузки новой версии УАЗ Профи — это фургон с двухрядной пятиместной кабиной. Весной 2021 года автомобиль прошел испытания и получил ОТТС, летом был представлен широкой публике, а сейчас первые товарные машины доставлены покупателям из Северо-Западного региона России, сообщает пресс-служба производителя. Новая модификация, как и множество других, выпускается силами расположенного в Ульяновке предприятия «Автодом».

В основе нового фургона — стандартное шасси Профи с двухрядной пятиместной кабиной, полноприводной трансмиссией, 150-сильным ЗМЗ Про, 5-ступенчатой механикой и понижающим рядом в раздаточной коробке. А надстройка —это стеклопластиковый модуль со стальным несущим каркасом. Полезный объем — 5 кубометров.

5 мест и 5 кубометров: УАЗ начал продажи нового фургона Профи

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Есть два варианта исполнения: с задней подъемной дверью или с открывающимися по трем сторонам корпуса створками. Все подвижные элементы имеют амортизационные упоры и замки. Фургон можно сконфигурировать под конкретные задачи: в списке опций значатся рейлинги и поперечины для багажника на крышу, теплоизоляция, комплект напольных такелажных реек, колец или рым-болтов по углам корпуса и проч. Все допоборудование подключается в штатный разъем электропроводки.

Приобрести такой УАЗ Профи можно у любого официального дилера бренда.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Профи (625)

УАЗ 2016 / срок владения 1 — 3 года

Комментарий:

У меня был профи полноприводный. Первые где-то 100 тысяч пробега было всё нормально. А потом понеслось, нужно было все таки прислушаться к людям, и читать отзывы. Действительно грузовик после такого пробега, сыпется как не знаю что, гниет жутко, борта через год не узнать, так же и рама, которую я...

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