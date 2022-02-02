Daimler AG больше не существует

Теперь концерн носит название Mercedes-Benz Group AG. Но это еще не всё.

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Смена наименования произошла из-за разделения производства грузовых автомобилей и легковых на две отдельные компании. Акции Daimler Trucks, владеющей брендами Freightliner, Fuso, Western Star и другими, начали торговаться на Франкфуртской фондовой бирже еще в конце прошлого года.

Что касается Mercedes-Benz Group AG, то она состоит из брендов Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и Mercedes-EQ. Поэтому биржевой символ изменится с «DAI» на «MBG».

«Переименование в Mercedes-Benz Group AG подчеркивает нашу обновленную стратегию, — говорит председатель правления Mercedes-Benz Group AG Ола Каллениус. — При этом мы хотим прояснить, в чем мы видим суть нашей компании — в создании самых желанных автомобилей в мире».

Кроме того, Daimler Mobility AG (легкие коммерческие автомобили) тоже была переименована — в Mercedes-Benz Mobility AG.

«Автомобили и фургоны Mercedes-Benz и грузовые автомобили и автобусы Daimler — это разные предприятия со своими группами клиентов, технологиями и капиталами, — объясняет Келлениус. — Учитывая это, мы считаем, что они будут работать эффективнее как независимые организации».

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Напомним, что компания Mercedes-Benz была создана в 1926 году в результате слияния двух компаний, которыми руководили Карл Бенц и Готлиб Даймлер. Но история компании началась в 1886 году, на заре автомобильной эры — это один из старейших в мире автопроизводителей.

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Фото: Christian Wiediger / Unsplash