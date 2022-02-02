Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

Дело в том, что это не совсем обычный автомобиль.

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В описании говорится о проекте «ЛарГусЪ»: машина была специально доработана и подготовлена для участия в выставках УралМоторШоу-2018, ЮгМоторШоу — 2018 и соревнованиях.

В кастомизированном универсале особое внимание уделено акустике: головное устройство Pioneer AVH5800Bt; процессор MiniDSP; 16 колонок спереди, столько же сзади, 2 сабвуфера и 2 усилителя общей мощностью 23+ кВт.

Внешне в автомобиле расширен кузов, установлен спойлер, зеркала от Мерседеса, кастом-фары со светодиодами, 20-дюймовые литые диски и разведенный на две стороны выхлоп.

В салоне заменены приборка, сиденья водителя и пассажира от BMW X3, диван сзади обшит кожей и оснащен подогревом, потолок и стойки обтянуты алькантарой, зеркало заднего вида от Renault Megane 2, есть бар с цветомузыкой.

Среди доработок по технике заявлены 4-контурная пневмоподвеска, увеличенные передние тормоза и задние дисковые тормоза. Мотор и коробка машины остались прежними (1.6, 105 л.с. и МТ).

Автомобиль был участником различных соревнований: AMT-Евразия: чемпион России SPL-Show Любитель (2018 год), RASCA: бронзовый призер России Bass Boxing и Front Boxing.

Согласно описанию, у этого Ларгуса был лишь один владелец. Продают машину на Авито.Авто за 2 850 000 рублей.

Какие переделки считаются изменением конструкции, узнайте тут.

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