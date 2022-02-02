Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — журнал За рулем

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Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

Дело в том, что это не совсем обычный автомобиль.

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В описании говорится о проекте «ЛарГусЪ»: машина была специально доработана и подготовлена для участия в выставках УралМоторШоу-2018, ЮгМоторШоу — 2018 и соревнованиях.

В кастомизированном универсале особое внимание уделено акустике: головное устройство Pioneer AVH5800Bt; процессор MiniDSP; 16 колонок спереди, столько же сзади, 2 сабвуфера и 2 усилителя общей мощностью 23+ кВт.

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Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

Внешне в автомобиле расширен кузов, установлен спойлер, зеркала от Мерседеса, кастом-фары со светодиодами, 20-дюймовые литые диски и разведенный на две стороны выхлоп.

Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

В салоне заменены приборка, сиденья водителя и пассажира от BMW X3, диван сзади обшит кожей и оснащен подогревом, потолок и стойки обтянуты алькантарой, зеркало заднего вида от Renault Megane 2, есть бар с цветомузыкой.

Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

Среди доработок по технике заявлены 4-контурная пневмоподвеска, увеличенные передние тормоза и задние дисковые тормоза. Мотор и коробка машины остались прежними (1.6, 105 л.с. и МТ).

Автомобиль был участником различных соревнований: AMT-Евразия: чемпион России SPL-Show Любитель (2018 год), RASCA: бронзовый призер России Bass Boxing и Front Boxing.

Согласно описанию, у этого Ларгуса был лишь один владелец. Продают машину на Авито.Авто за 2 850 000 рублей.

Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

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Фото: Depositphotos

Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

Дело в том, что это не совсем обычный автомобиль.

Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311300Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311298Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311293Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311291Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей
Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей

Дело в том, что это не совсем обычный автомобиль.

Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311293Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311300Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311291Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей — фото 1311298Ларгус 2014 года выпуска продают за 2,8 млн рублей
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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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