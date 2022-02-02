Оползень забрал с собой пяток машин — зрелищное видео — журнал За рулем

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Оползень забрал с собой пяток машин — зрелищное видео

Произошло это в Малайзии и обошлось без жертв и даже травм.

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Оползень на видео случился в городе Сери Кембанган, расположенном к югу от Куала-Лумпура. Сильный дождь затопил весь этот район, в результате чего канализацию прорвало. Вода размыла землю рядом с дорогой и «отломала» от нее большой участок.

Незадолго до оползня на асфальте появились трещины и люди начали перегонять автомобили в безопасное место. Но успели не все. Пять машин в мгновение ока оказались под землей.

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Фото, видео: Youtube

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