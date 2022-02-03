ГАЗель NN теперь предлагают онлайн

Онлайн-продажи ГАЗели NN запустил генеральный дистрибьютор «Группы ГАЗ» — ГК «Современные транспортные технологии».
Зайдя на сайт azgaz.ru, покупатель может выбрать и забронировать автомобиль, а также внести оплату.
Предоплата за бронь составит 50 тыс. рублей.
Выбранный автомобиль покупатель может осмотреть и принять в дилерском центре ГАЗ в одном из трех городов — Москве, Санкт-Петербурге или Казани. Если автомобиль устроит, нужно будет внести оставшуюся часть суммы — и машина ваша.
Весь процесс займет не более двух недель.
У покупки онлайн есть свои преимущества — это удобно, экономит время, автомобиль приобретается по рекомендованной розничной цене (без накруток дилеров), а также будущего владельца ждет бонус — бесплатное техобслуживание Газели NN в течение года с момента покупки.
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