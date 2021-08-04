3 важных изменения в новой ГАЗель NN — журнал За рулем

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3 важных изменения в новой ГАЗель NN

Чтобы представить себе ощущения от поездки, перечислим основные новшества машины из Нижнего Новгорода и то, на что они влияют.

1. Интерьер

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Компоновка ГАЗели NN стала европейской, напоминающей салон VW Crafter: подоконники шире, кресло водителя с системой амортизации, запуск двигателя с кнопки и стояночный тормоз с электроприводом, датчики света и дождя, держатель для смартфона или планшета, 4 USB—разъема (по два вверху и внизу), обогрев лобового стекла, новая панель приборов и большой экран мультимедиасистемы. Однозначно, работать в таких условиях водителям будет гораздо комфортнее, и уставать они будут меньше.

А еще — этот странный поручень в потолке…

Крышка бардачка над центральной консолью является также держателем для смартфона или планшета любого размера.
Крышка бардачка над центральной консолью является также держателем для смартфона или планшета любого размера.

Сидящему возле водителя пассажиру будет удобно держаться за этот поручень на неровных дорогах, а в остальное время на него можно что-то вешать.
Сидящему возле водителя пассажиру будет удобно держаться за этот поручень на неровных дорогах, а в остальное время на него можно что-то вешать.

2. Кузов и оптика

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Светодиодные фары и противотуманки должны светить ярче, а пучок света, наверное, будет плотнее. Кроме того, аэродинамика кабины рассчитана так, чтобы оптику не закидывало грязью. Это избавит от необходимости постоянно протирать фары.

Составной бампер из трех частей позволит сэкономить, если вдруг водитель зацепит, например, бордюр. Нижняя юбка — это отдельная деталь, которую несложно заменить.

Сравнивая поколение NN с поколением Next, следует отметить, что в автомобиль было внесено более 50 важных конструктивных и технологических изменений.
Сравнивая поколение NN с поколением Next, следует отметить, что в автомобиль было внесено более 50 важных конструктивных и технологических изменений.

Выбрать можно как двигатель Cummins ISF 2.8 (150 л. с. и 330 Нм), так и модернизированный Evotech 3.0. УМЗ (122 л. с. и 250 Нм), который получит три версии: бензиновую, пропан-бутановую и метановую.
Выбрать можно как двигатель Cummins ISF 2.8 (150 л. с. и 330 Нм), так и модернизированный Evotech 3.0. УМЗ (122 л. с. и 250 Нм), который получит три версии: бензиновую, пропан-бутановую и метановую.

Вариантов много: шасси, бортовой грузовик с однорядной или двухрядной кабиной, цельнометаллический фургон (на фото), фургон-комби, микроавтобус, спецтехника. Полная масса машины — от 2,5 до 4,6 т.
Вариантов много: шасси, бортовой грузовик с однорядной или двухрядной кабиной, цельнометаллический фургон (на фото), фургон-комби, микроавтобус, спецтехника. Полная масса машины — от 2,5 до 4,6 т.

3. Комфорт и безопасность

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У машины новый задний мост типа Спайсер, который надежнее, современнее и тише, чем Тимкен. Также сзади появились дисковые тормоза, которые подключены к системе стабилизации.

О других особенностях ГАЗели NN читайте в августовском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Кирилла Милешкина «В городе NN», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2021.

3 важных изменения в новой ГАЗель NN

Чтобы представить себе ощущения от поездки, перечислим основные новшества машины из Нижнего Новгорода и то, на что они влияют.

3 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671913 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671953 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671943 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671923 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12673413 важных изменения в новой ГАЗель NN
3 важных изменения в новой ГАЗель NN

Чтобы представить себе ощущения от поездки, перечислим основные новшества машины из Нижнего Новгорода и то, на что они влияют.

3 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671923 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12673413 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671913 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671943 важных изменения в новой ГАЗель NN — фото 12671953 важных изменения в новой ГАЗель NN
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Отзывы о ГАЗ ГАЗель Next (34)

ГАЗ 2010 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

комфортный салон, простота в управлении

Недостатки:

ЛКП

Комментарий:

Доброго времени суток. Поделюсь Своим опытом с некстом. Машина отличная. Динамика хорошая. Поле обкатки стала еще лучше. Движок эвотек оказался надежным и работает как швейцарские часы. Перегрузы не допускаю, чтобы рессоры не пострадали. Машина ни разу еще не ломалась за 4 года эксплуатации. Со ...

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