На базе алкотестера создали устройство, позволяющее определять коронавирус

Устройство разработали в Австралии, и оно, подобно алкотестеру, позволяет проверять себя на COVID-19, не требуя взятия мазка.

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«Это очень просто и неинвазивно. Все, что вам нужно, — это медленный пятисекундный выдох», — сказал управляющий директор Examin Holdings Колин Хикки.

После того как устройство выполнило тестирование, оно формирует QR-код, вы его сканируете и открываете результаты теста на своем мобильном устройстве.

Хотя продукт все еще проходит испытания, исследования показывают, что точность результата составляет 98%. Причем показать наличие вируса в организме устройство может сразу, как только пациент им заражается.

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Федеральное правительство предложило компании грант в размере 650 000 долларов США для помощи в разработке тестера и готово оказать компании необходимую поддержку.

Первые экземпляры ковидного «алкотестера» появятся на рынке в мае-апреле этого года.

Фото: 9news.com.au