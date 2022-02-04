Как правильно вытащить Ниву из полыньи - видеоинструкция

Можно варварски разорвать автомобиль трактором, а можно - аккуратно выкатить на берег вручную.

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Если Нива — это «автомобиль для рыбаков и охотников», то рискнем предположить, что имеются в виду охотники за приключениями. Ведь если вы нивовод, то рано или поздно приключений на свою Ниву вы точно найдете. А вот какими будут последствия, зависит от качества нивовода. Недавно статус вирусного обрел видеоролик, где незадачливые любители зимнего активного отдыха так неумело доставали ушедшую под лед Ниву, что попросту разорвали ее надвое.

Кого-то это видео посмешило, а истинных автомобилистов скорее расстроило — всегда жаль, когда незаслуженно страдает хороший автомобиль. К счастью, теперь у нас есть и правильный вариант вызволения внедорожника из ледяного плена.

Снятый на озере Бейшехир в Турции ролик разместило в рунете сообщество Lada Niva Documentary. Считается, что в конце января озеро покрыто надежным слоем льда, однако местным поклонникам российского внедорожника не повезло — машина все же ушла под воду. Но, в отличие от вышеупомянутых неумех из Владимирской области, турки подошли к спасательной операции с гораздо большей аккуратностью. Результат — не считая косметических мелочей, машина в инциденте не пострадала.

А у японской версии Нивы будет три новых модификации.

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Видео: ВКонтакте / Lada Niva Documentary