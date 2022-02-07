Skoda опять подняла цены в России

Три модели марки подорожали на 2,4–4,6%.

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В феврале новые прайсы получили обновленный Kodiaq, а также лифтбек Octavia и кроссовер Karoq. Все их комплектации стали дороже на 57 000–91 000 руб., то есть на 2,4–4,6%, сообщает портал «Цена Авто».

Новые цены для этих модели Skoda сейчас выглядят так:

Karoq — от 1 705 000 до 2 218 000 рублей (+ 58 тыс. — 61 тыс. рублей в зависимости от комплектации)

Kodiaq — от 2 054 000 до 2 818 000 рублей (+70 тыс. — 91 тыс. рублей).

Octavia — от 1 657 000 до 2 384 000 рублей (+57 тыс. — 59 тыс. рублей).

Согласно AEB, в январе продажи марки упали на 36%, достигнув уровня 3840 штук. Самой популярной моделью бренда на нашем рынке остается Rapid (1505 машин продано в январе). Сейчас цены на модель начинаются от 1 051 000 рублей.

Фото: Павел Голасов/Unsplash