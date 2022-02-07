Материалы по темеЦеновой беспредел на авторынке — это надолго? Прогноз «За рулем»
- Renault Duster — 3021 шт. (+4,6%)
- Toyota RAV4 — 2762 (+19%)
- Lada Niva — 2555 (-9%)
- Nissan Qashqai — 1874 (+38%)
- Kia Seltos — 1754 (+17%).
В десятку наиболее популярных моделей SUV также попали Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Haval Jolion, VW Tiguan и Mitsubishi Outlander.
Всего в январе 2022 года на российском рынке было продано 91 662 легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 3,7% меньше, чем в январе 2021 года. В Комитете автопроизводителей AEB прогнозируют, что в этом году рынок вырастет на 3,3%, причем рост начнется со второго полугодия.
- Skoda опять подняла цены в России: три модели марки подорожали на 2,4–4,6%, среди них два кроссовера.
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен