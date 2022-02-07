Какие кроссоверы и внедорожники мы купили в январе — топ-5 — журнал За рулем

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Какие кроссоверы и внедорожники мы купили в январе — топ-5

В ведущую пятерку вошли два корейских SUV.

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С начала года среди кроссоверов и внедорожников лидировал по продажам корейский Hyundai Creta — всего на российском рынке было реализовано 4153 автомобиля этой модели (-27% к январю 2021 года). Далее по списку:
  • Renault Duster — 3021 шт. (+4,6%)
  • Toyota RAV4 — 2762 (+19%)
  • Lada Niva — 2555 (-9%)
  • Nissan Qashqai — 1874 (+38%)
  • Kia Seltos — 1754 (+17%).

В десятку наиболее популярных моделей SUV также попали Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Haval Jolion, VW Tiguan и Mitsubishi Outlander.

Всего в январе 2022 года на российском рынке было продано 91 662 легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 3,7% меньше, чем в январе 2021 года. В Комитете автопроизводителей AEB прогнозируют, что в этом году рынок вырастет на 3,3%, причем рост начнется со второго полугодия.

Фото: Depositphotos

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