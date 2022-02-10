Hyundai готовит обновленный Solaris — журнал За рулем

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Hyundai готовит обновленный Solaris

Премьера седана должна состояться в этом году, а в продажу он поступит в начале 2023 года.

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Популярный в России Hyundai Solaris скоро должен обновиться — уже начались дорожные испытания автомобиля, который на других рынках называется Accent, Verna и i25.

У машины изменятся передний и задний бамперы, появится новая оптика и решетка радиатора. Предположительно, городской субкомпакт станет похожим на Hyundai Elantra. Решетка радиатора станет шире, а фары — ее продолжением.

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Никакой информации о салоне нет, но ходят слухи, что седан получить 1,5-литровый двигатель вместо нынешнего 1,6-литрового. Новый мотор должен быть мощнее благодаря набирающей популярность технологии мягкого гибрида.

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Следовательно, модель будет выпускаться еще лет пять, после чего начнет покидать рынки стран, где в конце десятилетия вводится запрет на продажи машин с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Martin Katler / Unsplash

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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

Hyundai 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

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