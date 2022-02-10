Пьяный дальнобойщик уничтожил 33 машины и многоквартирный дом

Все началось с того, что 50-летний водитель фуры проехал перекресток на красный и врубился в легковой автомобиль...

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В Германии масштабное ДТП привело к полному уничтожению нескольких десятков машин, а также стало причиной расселения жилого дома — он более не пригоден для жилья. Причиной тому стал дальнобойщик из Турции, который в нетрезвом состоянии сел за руль своей фуры и поехал по Фюртер Хардштрассе в Нюрнберге, пишет APNews. В инциденте, случившимся 8 февраля около 19:00 по местному времени, пострадал сам виновник, а также еще двое людей.

Хотя, по описанию и фотографиям, последствия могли бы быть гораздо печальнее. Как сообщила местная полиция, все началось с того, что 50-летний водитель фуры проехал перекресток на красный и врубился в легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Она получила легкие травмы.

После этого фура разогналась еще и до следующего перекрестка, находящегося в полукилометре, впечатала в стены домов около 30 автомобилей, припаркованных у тротуара. Некоторые из машин оказались буквально раздавлены полуприцепом. Один из прохожих успел отпрыгнуть в последний момент и в итоге отделался лишь небольшими ссадинами и царапинами.

Но на этом дело не кончилось — грузовик протаранил еще 4 припаркованных автомобиля, в результате чего полуприцеп загорелся, а за ним — и смятые машины, в результате они выгорели дотла. Огонь был столь сильным, что выбил окна и повредил и фасад жилого дома, жителей которого спешно эвакуировали. Для проживания дом больше не пригоден — эксперты будут проверять фасад на целостность, а запах дыма из квартир не выветрится еще очень долго.

Водитель грузовика получил незначительные травмы. Он был арестован на месте преступления и выслушал обвинение в создании угрозы дорожному движению, ДТП и нанесении телесных повреждений. В крови водителя фуры обнаружено 2 промилле алкоголя. Регистрации в стране у гражданина Турции не оказалось.

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Фото: dpa / picture-alliance