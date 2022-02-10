Цены на шины выросли на четверть, но россиян это не останавливает

Спрос на шины тоже продолжает расти, и производители не успевают его удовлетворять.

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Розничные цены на автомобильные шины по итогам 2021 года выросли в среднем на 25%, что вызвано подорожанием сырья и выросшими логистическими затратами, сообщает РБК со ссылкой на главу Nokian Tyres в России Андрея Пантюхова. Логистика перевозок из Азии подорожала очень существенно, отмечает топ-менеджер компании.

Сложности с контейнерными перевозками, которые наблюдались в мире в 2021 году, коснулись и игроков шинной отрасли. Причем и российских заводов, закупающих в Азии сырье, и азиатских заводов, поставляющих в Европу и Россию готовую продукцию.

Второй негативный фактор — рост цен на сырье и материалы: в среднем плюс 15% по сравнению с 2020 годом (причем наибольший рост отмечался в конце года), а в пересчете на одну шину рост сырья составил все 30%! По оценкам специалистов, сырье будет дорожать и в 2022-м (особенно в первой половине), и по итогам года цены на него вырастут еще на 20%.

Все это влияет на цену, которую мы платим за шины в магазине. Однако источник отмечает, что рост розничных цен пока не повлиял спрос. В частности, продажи Nokian Tyres по итогам 2021 года выросли почти на 30% и составили рекордные 1,7 млрд евро. Завод компании во Всеволожске работал на полную мощность, произвел за год 17 млн шин, но так и не смог удовлетворить существующий спрос.

Российский автопарк тоже растет, что отчасти связано с увеличением срока эксплуатации автомобилей. Кстати, вот топ-25 моделей, дорожавших в 2021 году быстрее всех.

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