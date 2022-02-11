Почему за рубежом полюбили российские машины

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Мода на дутые губки и ягодицы уходит. Это касается и дизайна автомобилей, перегруженного лишними деталями, уверен эксперт в области автомобильного дизайна Владимир Ярцев. Именно поэтому люди тянутся к простому, понятному и естественному, из-за чего УАЗы и Лада Нива с дизайном из прошлого века не оставляют людей равнодушными.
«Некоторые считают, что это некая мода, тренд. Я не склонен так думать. Растущая популярность российских и зарубежных авто с дизайном, как вы сказали из XX века, скорее в протесте потребителей против неразумного кичливого разнообразия предлагаемых производителями новых товаров. Людей потянуло к простому, понятному. Дело в том, что в дизайне некоторых автомобильных брендов современности действительно присутствуют гипертрофированные формы и элементы, — рассказал Владимир Ярцев „Автоброкер Клубу“. — И вот тут уже заметен тренд — такое же увеличенное мы наблюдаем в пластической косметологии. Дизайн той же Нивы или УАЗа Патриот — это понятное, не уродливое. Надутые губы и ягодицы постепенно выходят из моды. Этого же стоит ожидать и в дизайне автомобилей по всему миру. Искусственно созданное не может держаться долго».
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Кажется, с российским специалистом согласны и дизайнеры из других стран. Например, Renault решила возродить модель 5, отличающуюся ретростилем, а Great Wall выпустил автомобили, похожие на легендарный Volkswagen Beetle.
- Hyundai же возродила автомобиль из 1980-х годов.
- «За рулем» теперь можно читать во ВКонтакте.
Фото: YouTube