Сколько стоит грузовик ФБР — журнал За рулем

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Сколько стоит грузовик ФБР

Этот совершенно неприметный автомобиль был передвижным командным центром бюро. Недавно его продали на аукционе.

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Когда-то этот грузовик Freightliner Argosy использовался в качестве мобильного командного центра ФБР — настоящая находка для того, кто хочет сделать уникальный дом на колесах или что-то подобное. Это редкая возможность купить особый правительственный автомобиль. И кто-то ею воспользовался, заплатив за машину ФБР 58 100 долларов, или 4,34 млн рублей.

Видно, что ФБР пыталось сделать свой грузовичок как можно незаметнее, покрасив его в неприметный оттенок серого цвета. Но проблема в том, что это 27-тонная 12,5-метровая махина высотой 4 метра, с огромной складной спутниковой антенной сзади.

За распашными задними дверями установлен генератор, от которого питалось оборудование в полуприцепе — серверы, телевизоры, компьютеры, телефоны… Но к моменту продаже внутри остались только письменные столы и складные стулья, да какие-то провода.

Сколько стоит грузовик ФБР

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Минус в том, что между полуприцепом и кабиной нет прохода, но зато в ней есть обустроенное спальное место для водителя.

Сколько стоит грузовик ФБР

Сколько стоит грузовик ФБР

Под кабиной находится старинный рядный шестицилиндровый двигатель Detroit Diesel Series 60 мощностью от 400 до 550 л.с. (сколько именно — неизвестно), который прошел всего 75 487 миль (121 485 километров). Работает он в паре с полумеханической коробкой передач Eaton-Fuller, которая, кстати, пробуксовывает и требует ремонта. Привод — на все колеса.

Сколько стоит грузовик ФБР

Сколько стоит грузовик ФБР

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Казалось бы, хорошая машина с небольшим пробегом… Зачем продавать? Оказывается, высокие затраты на ее техническое обслуживание и дефицит запчастей настолько замучили завхоза ФБР, что он-таки уговорил руководство избавиться от грузовика.

Фото: largus.fr

Сколько стоит грузовик ФБР

Этот совершенно неприметный автомобиль был передвижным командным центром бюро. Недавно его продали на аукционе.

Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313444Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313445Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313446Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313442Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313443Сколько стоит грузовик ФБР
Сколько стоит грузовик ФБР

Этот совершенно неприметный автомобиль был передвижным командным центром бюро. Недавно его продали на аукционе.

Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313444Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313443Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313442Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313445Сколько стоит грузовик ФБР — фото 1313446Сколько стоит грузовик ФБР
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