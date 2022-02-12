Сколько стоит грузовик ФБР

Этот совершенно неприметный автомобиль был передвижным командным центром бюро. Недавно его продали на аукционе.

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Когда-то этот грузовик Freightliner Argosy использовался в качестве мобильного командного центра ФБР — настоящая находка для того, кто хочет сделать уникальный дом на колесах или что-то подобное. Это редкая возможность купить особый правительственный автомобиль. И кто-то ею воспользовался, заплатив за машину ФБР 58 100 долларов, или 4,34 млн рублей.

Видно, что ФБР пыталось сделать свой грузовичок как можно незаметнее, покрасив его в неприметный оттенок серого цвета. Но проблема в том, что это 27-тонная 12,5-метровая махина высотой 4 метра, с огромной складной спутниковой антенной сзади.

За распашными задними дверями установлен генератор, от которого питалось оборудование в полуприцепе — серверы, телевизоры, компьютеры, телефоны… Но к моменту продаже внутри остались только письменные столы и складные стулья, да какие-то провода.

Минус в том, что между полуприцепом и кабиной нет прохода, но зато в ней есть обустроенное спальное место для водителя.

Под кабиной находится старинный рядный шестицилиндровый двигатель Detroit Diesel Series 60 мощностью от 400 до 550 л.с. (сколько именно — неизвестно), который прошел всего 75 487 миль (121 485 километров). Работает он в паре с полумеханической коробкой передач Eaton-Fuller, которая, кстати, пробуксовывает и требует ремонта. Привод — на все колеса.

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Казалось бы, хорошая машина с небольшим пробегом… Зачем продавать? Оказывается, высокие затраты на ее техническое обслуживание и дефицит запчастей настолько замучили завхоза ФБР, что он-таки уговорил руководство избавиться от грузовика.

Но из этого грузовика можно сделать примерно вот такой дом на колесах.

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Фото: largus.fr