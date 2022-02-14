Brabus выпустил свой первый байк

При весе 189 кг мотоцикл получил 180-сильный двигатель.

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Мотоцикл Brabus — не собственная разработка подразделения Mercedes-Benz. Байк сделан на базе KTM 1290 Super Duke R Evo, но внесенные изменения настолько радикальны, что получившийся 1300 R можно считать отдельной моделью. К слову, в автомобили Brabus внесли гораздо меньше изменений, чем в этот мотоцикл.

Исходный байк был изменен до неузнаваемости. В частности, 1300 R получил круглую светодиодную фару, новые обтекатели из углеволокна, более короткий и низкий руль, а также высоко поднятую заднюю часть. Завершают картину кованые колеса Monoblock Z с девятью спицами.

Рычаги тормоза и сцепления, а также регулируемые подножки, изготовлены, например, на станках с ЧПУ.

Кроме того, у мотоцикла уникальный 5-дюймовый экран и полуактивная система подвески с шестью режимами работы.

Также байк оборудован пятиступенчатым подогревом рукояток и сиденья, которое, кстати, прострочено так же, как обивка кресел автомобилей Brabus.

Мотоцикл оснащен 1,3-литровым V-образным двухцилиндровым двигателем мощностью 180 л.с., способным разогнать райдера до 100 км/ч за 3,2 секунды. Максимальная же скорость байка составляет 274 км/ч. Никаких изменений в двигатель не вносилось, но его выхлопную систему заменили.

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Заказать мотоцикл можно уже сегодня. Стоимость 1300 R пока неизвестна, но, учитывая, что выпустят всего 154 экземпляра, она будет очень высокой. 77 байков окрасят в красный цвет Magma Red, а 77 — в черный Signature. Для сравнения, цена KTM 1290 Super Duke R Evo в России составляет 1,9 млн рублей.

Фото: KTM/Brabus