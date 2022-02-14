Этот водитель делает что угодно, только не рулит

После публикации видео «умельца» посадили на восемь месяцев.

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Следить за дорогой — одна из главных обязанностей любого водителя, но люди все равно отвлекаются. Нередко это приводит к авариям. Также нельзя садиться за руль в пьяном виде. Но и это правило соблюдается не всеми.

А вот видео водителя из Северного Йоркшира (Англия), которого сложно назвать водителем — он не управляет автомобилем, а просто едет в нем, выпивая и делая самокрутки.

Это Мейсон Джеймс Каугилл и ему всего 27 лет. За рулем он предпочитает чатиться, звонить друзьям по видеосвязи, пить игристые вина из горлышка и крутить сигареты.

В итоге Каугилл врезался в другой автомобиль. К счастью, в аварии никто не пострадал, но наш «герой», по известным причинам, с места ДТП сбежал. На что он рассчитывал при установленном в его служебном автомобиле видеорегистраторе — неизвестно.

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Позже Каугилл сообщил об аварии своему начальнику, который его тут же уволил и передал видеозапись полицейским. Те, в свою очередь, передали дело Мейсона в суд и посадили его на 8 месяцев, лишив прав на 2,5 года.

А вот видео того, как уборщик снегом более 40 машин разбил.

«За рулем» теперь есть и в TikTok .

Фото, видео: YouTube