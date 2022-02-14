Дал ребенку порулить? Накажут по закону!

А за повторное нарушение хотят лишать прав на срок от 3 до 6 месяцев.

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В Госдуме хотят установить прямой запрет на передачу управления автомобилем детям. Речь идет о тех случаях, когда ребенка сажают на колени к водителю и дают порулить. С инициативой выступила депутат Госдумы Татьяна Буцкая, пишут «Известия».



В интернете полно роликов с такими сюжетами, особенно этим злоупотребляют блогеры. Сейчас за такое наказывают чаще всего как за нарушение правил перевозки людей, отдельной статьи нет. В ПДД необходимо внести прямой запрет водителям на допуск детей к управлению автомобилем, говорится в письме депутата на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова. Перед тем как принимать решение об изменениях в законодательстве, необходимо проанализировать статистику, уточняет она.

Депутат отмечает, что чаще всего детей на колени в автомобиле сажают на мало оживленной дороге, где-то в сельской местности, но это все равно подвергает жизнь ребенка опасности — он может отвлечься на что-то, может неправильно отреагировать. Однако МВД не ведет отдельной статистики по случаям перевозки детей на одном сиденье с водителем и передаче им управления транспортным средством, поэтому судить о масштабе проблемы сложно, ответили ей в ведомстве. Кроме того, в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, подготовленного Минюстом, предусмотрено увеличение максимального размера штрафа за нарушение требований к перевозке детей (ч. 3 ст. 21.23) до 5 тыс. рублей, напомнили в МВД.

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Специалисты говорят, что наказать за подобное нарушение можно уже и сейчас — ст.12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей за передачу управления лицу, заведомо не имеющему на это права. Конечно, можно ввести и отдельное наказание, только кто будет отслеживать эти нарушения, сотрудников ГИБДД на дорогах все меньше. Кроме того, самих зафиксированных случаев вождения детьми крайне мало, чаще всего взрослые свидетельствуют против себя сами, выкладывая ролики в интернет.

Как вариант, предлагается усилить общественный контроль за этим деянием, если усиленно пропагандировать опасность такого безответственного поведения, то и желающих делать это стало бы меньше, и другие водители охотнее помогали бы выявлять такие случаи на дороге — сообщали бы в правоохранительные органы.

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