По соцсетям: мать ответит за подростка, лихачившего на джипе

Парень брал автомобиль, разъезжал по улицам и выкладывал в соцсети видео об этом...

Материалы по теме Актер Игорь Скляр попал в ДТП, виновница задержана

В Москве полиция задержала подростка, управлявшего внедорожником Toyota Land Cruiser Prado. Несовершеннолетний нарушитель попался на видеороликах, которые регулярно размещал в соцсетях, демонстрируя подписчикам навыки управления машиной. По этим видео сотрудникам ГИБДД удалось установить маршрут передвижения и остановить внедорожник на Можайском шоссе.

За рулем, как и предполагалось, оказался 17-летний молодой человек без водительского удостоверения, сообщает сайт МВД Медиа. Машину отправили на штрафстоянку, а в отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Езда без прав наказывается штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль принадлежит матери молодого человека. В отношении нее было вынесено определение о проведении административного расследования по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — за передачу управления лицу, заведомо не имеющему на это права. Материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних, где и будет принято решение. Указанный пункт предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

Охоту на блогеров столичная ГИБДД объявила летом, буквально каждый день вычисляя по соцсетям новых нарушителей.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: МВД Медиа