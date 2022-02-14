«Спортивный» Hyundai Solaris: цены и комплектации

Hyundai Solaris Sportline — лимитированная серия уже в продаже, цены начинаются от 1 211 000 рублей.

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Внешне отличить такой автомобиль можно лишь по дополнительному заднему спойлеру и специальным шильдикам.

Седан в лимитированной версии Sportline предлагается только в белом, черном, серебристом, синем, красном и оранжевом цветах.

В интерьер Hyundai Solaris Sportline входят кожаные вставки в дверях, а также комбинированная отделка сидений с использованием кожи и ткани. Автомобиль в специальной версии оснащается двигателем Gamma 1,6 л, мощностью 123 л.с.

Версию Sportline предлагают в двух комплектациях — Comfort и Elegance с механикой и автоматом (в старшей версии — только с автоматом).

Рекомендованная розничная цена новинки составляет 1 211 000 рублей за автомобиль в комплектации Comfort, с двигателем 1,6 л (123 л.с.) и 6-ступенчатой МКП, за автомобиль с автоматом в той же комплектации попросят уже 1 251 000 рублей, а версия Elegance с автоматом обойдется в 1 356 000 рублей.

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Кроме того, седан Solaris Sportline может оснащаться пакетами допоборудования Advanced 1, Advanced 2, Winter и Light, включающими ряд полезных функций. Цены пакетов, в зависимости от наполнения, варьируются от 15 тыс. до 80 тыс. рублей.

Седан в лимитированной версии Sportline уже доступен в официальных дилерских центрах Hyundai и на платформе онлайн-продаж.

Hyundai готовит обновленный Solaris , премьера должна состояться в этом году.

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Фото: Depositphotos