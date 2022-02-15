Ford готовит механику без педали сцепления — журнал За рулем

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Ford готовит механику без педали сцепления

Новая безмуфтовая механическая коробка передач предназначена для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

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Ford подал заявку на патент на механическую коробку передач без педали сцепления. Водитель также сможет отключать функцию автоматического сцепления с помощью сжимания рычага переключения передач.

Фраза «установленная на блоке двигателя» в документах, что указывает на то, что это коробка для автомобилей с ДВС, а не «виртуальная» механика для электромобилей, как у Тойоты.

Коробка позволяет переключать передачи, просто перемещая рычаг переключения. Сцеплением же управляет электрический привод, который активируется датчиками давления на рычаге. Рычаг переключения передач чувствителен к давлению, и чтобы «выжать сцепление», достаточно его просто сжать в руке.

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Новая трансмиссия Ford упростит управление автомобилем, но сохранит приятный аспект — сам процесс переключения передач. В патенте упоминается еще один плюс коробки — езда в пробках тоже станет проще.

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Система Форда кажется более продвинутой, чем более ранние аналогичные разработки других компаний. Правда пока неизвестно, будет ли она запущена в производство.

Фото: Ford

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