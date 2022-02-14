Toyota запатентовала новую коробку передач

Это механика, но не совсем обычная.

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Новая механическая коробка передач предназначена для электромобилей. То есть «электрички» Тойоты будут обладать спортивным характером, смогут проезжать больше километров на одной зарядке и разгоняться до высоких скоростей.

При этом пользоваться установленной в машине механической коробкой будет необязательно — при желании водитель сможет просто ехать на первой скорости, как на автомате.

Сегодня коробками передач оснащается электромобили только трех производителей. Это машины Tesla, в которых установлены 1-ступенчатые коробки, не требующие переключения передач, а также электрокары Porsche и Audi, в которых используются 2-ступенчатые коробки.

В патентной заявке Toyota описывает обычную механическую коробку передач со сцеплением и рычагом переключения, как у GR86. Но рычаг называется «псевдо-переключателем».

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Уточнение «псевдо» не случайно. Коробкой можно и не пользоваться. При переключениях же компьютер будет оценивать их интенсивность и «подыгрывать» водителю ответной реакцией. Как именно — пока не совсем понятно. Но электрическими Тойотами будет приятно управлять.

Не так давно Toyota выпустила автомобиль с QR-кодом. Узнать, что в нем зашифровано, вы можете здесь.

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Фото: Toyota