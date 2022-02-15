Эксперт рассказал что будет, если не долго мыть машину зимой

Насколько вредны реагенты для автомобиля и надо ли их смывать? Разбираемся в вопросе на личном опыте.

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Мойка автомобиля зимой — тема противоречивая. С одной стороны, всегда есть некоторый риск, что «примерзнут» замки и уплотнители. С другой — машина нуждается в чистоте всегда, а многочисленные «бывалые» советуют именно зимой отнестись к этому внимательно — дескать, оставшиеся на кузове реагенты значительно подрывают его «здоровье»... Насколько это верно? Своими соображениями поделился эксперт «За рулем» Максим Сачков.

— Написать этот пост побудил меня опрос на сайте zr.ru. Водителей спрашивали, как часто они моют автомобили зимой. Оказалось, что только 9% заезжают на мойку раз-два в месяц — то есть регулярно.

А что же остальные? И это при том, что в головы автолюбителей постоянно пытаются вложить, что реагенты вредны для кузова. А потому надо мыть машину каждую неделю. А еще лучше — несколько раз. Иначе реагенты будут разъедать краску, ускорят коррозию, особенно в местах сколов и царапин…

В общем, если не будете регулярно смывать грязный налет — через пару лет кузов зацветет, а потом и до дырок недалеко.

Я покопался в архиве наших испытаний и экспертиз, пошерстил интернет — хотел найти подтверждения того, что реагенты быстро и активно разрушают краску и железо. Соли, растворенные в воде, действительно ускоряют коррозию металла. Только незащищенного, оголенного (на машине это те самые сколы и царапины). Нашел один эксперимент, где в солевые растворы погружали окрашенные панели кузова — видимого воздействия агрессивная среда на них не оказала.

И самое главное — нигде не нашел самых показательных испытаний. Когда два автомобиля ездили в одинаковых условиях по одним и тем же дорогам. При этом один бы регулярно мыли, а другой нет. Результаты таких испытаний однозначно бы показали: вредны ли реагенты для автомобиля и надо ли их постоянно смывать.

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Зато могу поделиться результатами других реальных испытаний — собственного автомобиля. Нашей Шкоде без малого 15 лет. Ездит и зимой, и летом. Ночует чаще всего под открытым небом. Моем ее в среднем пару раз за зиму.

На кузове ни одного очага коррозии, даже сколы не порыжели. И лакокрасочное покрытие блестит (когда помоем, конечно!) почти как у нового автомобиля. Не думаю, что наша машина уникальна.

Я отношусь к категории водителей, которые моют автомобиль по мере необходимости. Таких в нашем опросе — 50%. Правда, у каждого эта «мера необходимости» разная. Один поедет на мойку, лишь только машина запылиться. Другой — когда грязь будет кусками отваливаться.

Но мыть автомобиль несколько раз в неделю в надежде спасти его от вредной грязи — нецелесообразно. Уверен, вы найдете более полезное применение сэкономленному времени и деньгам.

А вот чистить машину от снега точно нужно тщательно, иначе последствия могут быть печальными.

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Фото: Depositphotos, «За рулем»