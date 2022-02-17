Бронетранспортер столкнулся с легковым автомобилем (видео) — журнал За рулем

Бронетранспортер столкнулся с легковым автомобилем (видео)

Колонна военной техники двигалась с учений в Крыму к месту постоянной дислокации.

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На новой трассе «Таврида» в Крыму произошло довольно необычное дорожно-транспортное происшествие. Двигавшийся в колонне военной техники бронетранспортер столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. О происшествии сообщил Телеграм-канал AMS Simferopol, разместивший видео и фотографии этого ДТП.

Известно, что 16 февраля подразделения Южного военного округа завершили плановые учения в Крыму, и военная техника начала движение с полуострова — к местам постоянной дислокации. Столкновение с легковушкой произошло недалеко от Симферополя, по направлению на Белогорск.

Виновник происшествия пока не назван. Но самое главное — в этом ДТП обошлось без жертв.

Фото: Telegram / AMS Simferopol

Видео: Youtube / Телеканал 360

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