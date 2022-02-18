Новый Jeep Grand Cherokee: скоро в продаже

Это первая гибридная модель Гранд Чероки с возможностью зарядки аккумулятора от сети и мощностью 380 л.с.

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Выход модели Grand Cherokee 4xe на рынок станет важным шагом для бренда по пути электрификации модельного ряда. В Европе представят одну версию в виде подзаряжаемого гибрида. В силовую установку модели входят бензиновый двигатель с турбонагнетателем и электродвигатель. Чисто бензиновых или дизельных вариантов не предложат вообще.

Grand Cherokee 4xe оснащен системой полного привода Quadra-Drive II с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, пневматической подвеской и системой управления с учетом дорожного покрытия Selec-Terrain с пятью режимами движения (автоматический, лёд, песок/грязь, камни и спорт).

Версия Exclusive Launch Edition, с которой начнется выход модели Jeep Grand Cherokee 4xe на рынок, отличается расширенной стандартной комплектацией и двухцветными легкосплавными колесными дисками диаметром 21 дюйм.

Новинка получила полностью светодиодные фары, систему помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, камеру ночного видения и систему предупреждения фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов.

В салоне тоже много изменений: дверные панели и сиденья оббиты кожей Palermo, в салоне также есть вставки из орехового дерева. Кресла водителя и переднего пассажира регулируются электроприводом по 16 параметрам и дополнены поясничным подпором, функциями памяти положения и массажа.

В автомобиле новая центральная консоль, система беспроводной зарядки и 10-дюймовые цифровые дисплеи (дисплей приборной панели и дисплей аудиосистемы), а также 10,25-дюймовый интерактивный дисплей для переднего пассажира.

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Версия Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition комплектуется аудиосистемой с 19 динамиками и усилителем мощностью 950 Вт.

Модель предложат в четырех вариантах цвета: Diamond Black (черный), Bright White (белый), Velvet Red (красный), Baltic Grey (серый). Все они поставляются с черной крышей и хромированными деталями.

Новинка уже доступна для предварительного заказа в Италии, Франции, Германии, Испании, Великобритании, Австрии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В России автомобиль нового поколения ожидают во второй половине года.