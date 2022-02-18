Карлос Гон: альянс Renault-Nissan стал «маленьким и хрупким»

Дела у автомобильного альянса идут, вроде бы, неплохо, но экс-руководитель не перестает критиковать политику нынешнего руководства.

Материалы по теме Экс-глава Renault-Nissan написал скандальную книгу

Бывший генеральный директор Renault-Nissan Карлос Гон проживает в Ливане и по-прежнему критически высказывается о деятельности альянса.

На официальной пресс-конференции, состоявшейся утром, Renault объявила о своих финансовых результатах за 2021 год.

Французская компания вернулась к прибыльности в прошлом году, а также анонсировала несколько новых, полностью электрических проектов на следующие три года. Кажется, что дела у производителя идут неплохо, но его бывший генеральный директор Карлос Гон считает иначе. Свои мысли он высказал в интервью французскому Le Parisien.

В настоящее время Renault владеет 43-процентной долей в Nissan, которую она приобрела в 1999 году; в свою очередь, Nissan владеет 15% Renault.

Гон всегда выступал за более тесные связи между двумя автопроизводителями, но руководители Nissan оставались консервативными в отношении налаживания более глубоких связей. 67-летний ливанский бизнесмен бразильского происхождения Карлос Гон сказал в недавнем интервью, что Renault теперь лишь тень своего прошлого, и компания теперь «скучная и посредственная».

«Правда в том, что производитель №1 в мире стал маленьким и хрупким производителем. Мне грустно видеть, что Renault — лишь тень самого себя».

Он также отметил, что недавний комментарий руководства Renault, что проблемы автопроизводителя возникли из-за «гонки за объемами», были «неприличными». Они могли бы придумать какую-то «более изящную причину».

Гон также раскритиковал стратегию нынешнего генерального директора Renault Луки де Мео — «ценность важнее объема». Он подчеркнул, что «стратегия составляет всего 5%, а действие и результат — 95%», а у нынешнего руководства посредственные результаты, но зато много красивых фраз.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Гон рассказал изданию, что в результате побега из Японии в Ливан он потерял значительную часть своих денег, однако по сравнению с подавляющим большинством ливанцев ему не на что жаловаться. Более трех лет Карлос Гон проживает в Бейруте после своего скандального бегства, но все еще считает, что сделал правильный выбор, уклонившись от японского правосудия.

Побег обошелся Гону в 862 тысячи долларов.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм

Фото: AP/TASS