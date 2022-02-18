У Volkswagen горят 4000 автомобилей

Тысячи VW, Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley были отправлены на экспорт на корабле — дефицит машин усугубляется.

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У побережья Португалии загорелся грузовой корабль Felicity Ace, перевозивший почти 4000 автомобилей Volkswagen Group. Все 22 члена экипажа были эвакуированы с судна служащими португальского военно-морского флота и сейчас находятся в безопасности, а корабль продолжает гореть.

Felicity Ace вышел из порта Эмден (Германия) 10 февраля и направлялся в Дэвисвилл (штат Род-Айленд, США), куда должен был прибыть утром 23 февраля. Он вез в дилерские центры США автомобили марок Volkswagen, Audi, Lamborghini, Porsche и Bugatti. Теперь он просто дрейфует в Атлантике.

Возгорание произошло на одной из грузовых палуб. Что именно загорелось и сколько автомобилей могут быть уничтожены и испорчены огнем — неизвестно.

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Построенный в 2005 году, Felicity Ace имеет длину 200 метров и ширину 32 метра. Он способен перевозить 17 738 тонн — то есть, почти 4000 легковых автомобилей.

А здесь вы можете увидеть редкие кадры столкновения поезда с самолетом.

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Фото, видео: Youtube/Força Aérea Portugues