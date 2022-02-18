Renault рассказала о двух новинках для России в 2022 году

Группа Renault отчиталась по итогам минувшего года, а также поделилась планами на будущее.

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Выручка группы Renault в 2021 году составила 46,2 млрд евро: +6,3% по сравнению с 2020 г. Чистая прибыль компании — 967 млн евро.

«Группа Renault значительно превысила свои финансовые цели на 2021 год, несмотря на влияние нехватки полупроводников и роста цен на сырье. Это отражает устойчивые темпы глубокой трансформации Группы, начатой в рамках Renaulution. Благодаря постоянной приверженности команды и извлекая выгоду из альянса, мы ускоряем наши стратегические амбиции, чтобы позиционировать Группу как конкурентоспособного, технологического и устойчивого крупного игрока», — сказал глава Группы Лука де Мео.

В частности, в докладе прозвучало, что выручка АВТОВАЗа увеличилась на 10,4%, до 2,85 млрд евро, в основном из-за сильного роста цен и влияния ассортимента продукции, что более чем компенсировало негативное влияние волатильности курсов валют. Бренд Lada сохранил лидерство в России с долей рынка почти 21%. По продажам Lada Vesta и Lada Granta заняли соответственно 1-е и 2-е места в России, отмечается в докладе.

Согласно планам на год: в 2022 году Renault Group досрочно погасит кредит в размере 1 млрд евро из банковского пула, гарантированного французским государством, а также 1 млрд евро в связи с обязательным ежегодным возмещением. Кредит будет полностью погашен не позднее конца 2023 года.

В этом году Renault Group продолжит свою стратегию ESG, представленную еще в 2021-м, в ее основе: углеродный нейтралитет, безопасность и инклюзивность.

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Во время онлайн-презентации отчета прозвучало, что в 2022 году Renault планирует вывести на рынок семь новых моделей, пять из которых назвали: это электрохэтчбек Renault Megan, электрический фургон Renault Kangoo EV, кросс-универсал Dacia Jogger, электроседан Mobilize Limo и кроссовер Renault Austral (готовят к презентации), а также две модели для России, о которых только упомянули без подробностей. В презентации Рено они были обозначены одинаковыми «иконками». При этом глава Группы Лука де Мео назвал их основными проектами для России.