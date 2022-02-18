Renault рассказала о двух новинках для России в 2022 году — журнал За рулем

Renault рассказала о двух новинках для России в 2022 году

Группа Renault отчиталась по итогам минувшего года, а также поделилась планами на будущее.

Материалы по теме
Renault готовит революционную модель — первое изображение
Выручка группы Renault в 2021 году составила 46,2 млрд евро: +6,3% по сравнению с 2020 г. Чистая прибыль компании — 967 млн евро.

«Группа Renault значительно превысила свои финансовые цели на 2021 год, несмотря на влияние нехватки полупроводников и роста цен на сырье. Это отражает устойчивые темпы глубокой трансформации Группы, начатой в рамках Renaulution. Благодаря постоянной приверженности команды и извлекая выгоду из альянса, мы ускоряем наши стратегические амбиции, чтобы позиционировать Группу как конкурентоспособного, технологического и устойчивого крупного игрока», — сказал глава Группы Лука де Мео.

Материалы по теме
Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?Водитель пьян, а оштрафуют пассажиров? Да!

В частности, в докладе прозвучало, что выручка АВТОВАЗа увеличилась на 10,4%, до 2,85 млрд евро, в основном из-за сильного роста цен и влияния ассортимента продукции, что более чем компенсировало негативное влияние волатильности курсов валют. Бренд Lada сохранил лидерство в России с долей рынка почти 21%. По продажам Lada Vesta и Lada Granta заняли соответственно 1-е и 2-е места в России, отмечается в докладе.

Согласно планам на год: в 2022 году Renault Group досрочно погасит кредит в размере 1 млрд евро из банковского пула, гарантированного французским государством, а также 1 млрд евро в связи с обязательным ежегодным возмещением. Кредит будет полностью погашен не позднее конца 2023 года.

В этом году Renault Group продолжит свою стратегию ESG, представленную еще в 2021-м, в ее основе: углеродный нейтралитет, безопасность и инклюзивность.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Во время онлайн-презентации отчета прозвучало, что в 2022 году Renault планирует вывести на рынок семь новых моделей, пять из которых назвали: это электрохэтчбек Renault Megan, электрический фургон Renault Kangoo EV, кросс-универсал Dacia Jogger, электроседан Mobilize Limo и кроссовер Renault Austral (готовят к презентации), а также две модели для России, о которых только упомянули без подробностей. В презентации Рено они были обозначены одинаковыми «иконками». При этом глава Группы Лука де Мео назвал их основными проектами для России.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Hyundai Staria — тест и обзор
Новый Lexus LX: тест «Крузака на максималках»
Лада Веста уже не та? 10 главных изменений за 6 лет на конвейере

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров233
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: