Появился способ не платить автокредит

Для этого надо лишь подать заявку на конкурс, в котором можно выиграть не только полное погашение автокредита.

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Авито Авто и Тинькофф заявили о проведении «Реально честного конкурса», в котором главный приз — полное погашение автокредита. Кредит должен быть оформлен через совместный сервис Авито Авто и Тинькофф в период с 15 февраля по 16 марта 2022 года.

Призы будут разыгрываться в течение месяца, а победителей определят с помощью генератора случайных чисел во время онлайн-трансляций с 24 февраля по 17 марта 2022 года. Среди призов:

5 беспроцентных автокредитов

5 годовых запасов бензина на сумму до 120 тысяч рублей

22-процентные скидки на полисы каско от Тинькофф Страхования

денежные призы: 10 000, 5000 и 3000 рублей (призовой фонд 500 000 рублей)

аксессуары с логотипами Авито Авто

промокоды на бесплатное использование Авито Доставки

баллы для платного продвижения объявлений на Авито.

В финале, который состоится 14 апреля 2022 года, Михаил Шац разыграет главный приз — полное погашение банком Тинькофф кредита на автомобиль.

Чтобы стать участником конкурса, нужно подать заявку на автокредит на сайте Авито или на странице конкурса, либо на сайте Тинькофф с 15 февраля по 16 марта включительно. Одобрение кредита автоматически делает заемщика участником конкурса, после чего ему придет смс с уникальным номером участника.

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«Нам нечего скрывать, и именно поэтому все правила конкурса будут зачитаны во всеуслышание. Мы знаем, как часто люди сомневаются, участвовать ли в конкурсах от брендов, потому что не уверены, что розыгрыши проводятся честно. Поскольку мы в Авито Авто считаем повышение прозрачности рынка автомобилей с пробегом своей миссией, мы решили, что и наш конкурс должен быть абсолютно прозрачным. Мы уверены, что после просмотра ролика о правилах конкурса ни у пользователей, ни у тех, кого фортуна обойдёт стороной, не останется вопросов к механике его проведения», — говорит управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.





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Фото: Авито Авто и Тинькофф